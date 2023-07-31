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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاكل مع الرقابة.. مصير فيلم باربي من العرض في الدول العربية

صدى البلد

مازال مصير فيلم باربي من العرض في مصر والدول العربية غامضا حتى الآن بعد تأجيله لنهاية شهر أغسطس المقبل وسط أقاويل حول منعه. 

 

وقالت مصادر من الشركة الموزعة للعمل في الوطن العربي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن سبب تأجيل عرض فيلم باربي حتى الآن هو إجراء احترازي حتى يتم التوصل لحل أزمته مع الرقابة. 

وأشارت المصادر إلى أنه هناك محاولات حاليا لحل أزمة فيلم باربي ولكن هناك احتمالية كبيرة لعدم عرضه بالفعل. 

 

مصير فيلم باربي 

 

أعلنت مجموعة سينمات فوكس في مصر، عن تأجيل تعرض فيلم Barbie إلى يوم 31 أغسطس المقبل، بعدما كان مقررا طرحه يوم 19 يوليو الجاري بالتوازي مع جميع السينمات العالمية. 

 

انضمت سينمات مصر إلى الإمارات في قرار تأجيل عرض فيلم Barbie، بشكل مفاجيء، وهو القرار الذي تسبب في حالة من الإحباط عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور الذي كان ينتظر مشاهدته خلال الفترة الحالية. 

 

 

تصاعدت خلال الفترة الماضية موجة من المزح حول مشاهدة فيلمي Barbie وOppenheimer  في نفس الوقت، بعدما تصادف موعد طرحهما في السينمات العالمية سويا، ولكن مصر عرضت الفيلم الثاني فقط، وشهد إقبالا كبيرا من  الجمهور. 

 

وتصدر مصطلح Barbenheimer مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اسم يجمع بين الفيلمين، واختلاف التوجهات بين المشاهدين. 

 

 

لم يعلن عن سبب واضح لتأجيل عرض فيلم مارجو روبي الجديد Barbie في مصر، ولكن عدد من التقارير الأجنبية قالت إن مشاهده قد تتعارض مع المعايير الأخلاقية لدولة الإمارات التي تتفق مع مصر في قرار التأجيل. 

 

من الفيلم من العرض في عدد من الدول لأسباب مختلفة، منها فيتنام التي اعترضت على مشهد يخص خطوط الطول والعرض الخاصة بحدودها، التي ظهرت في إحدى المشاهد وتسببت في أزمة سياسية مع الصين. 

 

 

وانتشرت العديد من الأنباء عن منع فيلم Barbie من العرض نهائيا في مصر، دون إعلان واضح من الجهات المتخصصة، لكن تصدر تريند موقع تيك توك حول هذا الأمر، ونشر بشأنه العديد من المستخدمين فيديوهات معبرين عن استنكارهم من هذا الأمر. 

 

 

قد يكون قرار التأجيل متعلقا بالنجاح المسبق المتوقع لفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer ، خاصة أن السينمات تشهد في الوقت نفسه عرض فيلم توم كروز الجديد النسخة السابعة من المهمة المستحيلة Mission: Impossible – Dead Reckoning.

 

 

قد يرغب الموزعون في استغلال نجاح هذه الأفلام بشكل منفصل، وترك فيلم باربي الجديد ليغرد بمفرده في شهر أغسطس، لكنه في الوقت نفسه سيواجه منافسة قوية مع عدد من الأفلام المصرية المقرر طرحها قريبا منها ع الزيرو للفنان محمد رمضان، ومرعي البريمو للفنان محمد هنيدي، وأبو نسب للفنان محمد عادل إمام.

 

وفي الوقت نفسه إذا حاول أحدكم حجز تذاكر مسبقة لفيلم  Barbie في مصر خلال الفترة الحالية، قد لا يتمكن من ذلك، وسط ردود واضحة حول احتمالية عدم طرحه من الأساس.

فيلم باربي Oppenheimer Barbie Mission Impossible السينمات العالمية

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