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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز إطلالات مارجو روبي وأبطال فيلم Barbie في العروض الخاصة| صور

مارجو روبي وريان
مارجو روبي وريان جوسلينج

لفت أبطال فيلم Barbie المقرر طرحه في السينمات العالمية يوم 20 يوليو الجاري، الأنظار بإطلالاتهم في مختلف العروض الخاصة التي أقيمت بحضورهم داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

انطلق فريق فيلم Barbie وعلى رأسهم مارجو روبي وريان جوسلينج، والمغنية دوا لينا، وغيرهم في رحلة دعائية مطولة لعملهم المنتظر، للترويج له بإطلالات مختلفة مستوحاة من عالم عرائس باربي الشهير. 

 

وأثنى الجميع على إطلالات مارجو روبي بطلة فيلم Barbie المستوحاة من الشخصية التي تقدمها،خاصة في جولة فريق العمل بأوروبا مؤخرا. 

 

 

كشف ريان جوسلينج بطل فيلم Barbie المقرر طرحه في السينمات العالمية يوم 20 يوليو الجاري، حقيقة تغريم فريق العمل لعدم ارتدائهم ملابس باللون الوردي “بينك” في كواليس التصوير. 

 

وقال ريان جوسلينج في لقاء مع مجلة people، إن مارجو روبي بطلة الفيلم فرضت يوما تجبر فيه الجميع على ارتداء ملابس وردية، ومن يخالف هذا الشرط يتم تغريمه. 

 

وأكد ريان جوسلينج، على أن مارجو روبي التي ظهرت خلال الحملة الدعائية لفيلمها الجديد Barbie بأشكال مختلفة من الملابس باللون الوردي، خصصت يوما واحدا في الأسبوع لكي يرتدي فيه الأبطال وفريق الإنتاج ملابس بينك، ومن يخالف ذلك، تحصل منه الغرامة بنفسها، وقررت أن تتبرع بها للجمعيات الخيرية. 

وكانت تصريحات بطل فيلم Barbie الذي يلعب شخصية كين، تأكيدا على أن مارجو روبي كانت تعيش في عالم باربي الشهير، وتتقمص الشخصية لهذا الحد. 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

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