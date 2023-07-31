درة برفقة نجلاء بدر وكريم فهمي عبر انستجرام

شاركت الفنانة درة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

صور جديدة لها برفقة الفنان كريم فهمي وزوجها والفنانه نجلاء بدر

وظهرت بميك اب ساحر يجذب الانتباه، وإطلالة صيفيه كاجوال.





من جانب اخر، كشفت النجمة درة عن دورها المفضل في الدراما ؛ وذلك بعد أن ردت على سؤال متابع على إنستجرام.

وردت درة عبر سؤال عن أكثر الأدوار التي تفضلها لترد: " دور سماح في العار من أفضل أدواري

وجاء سؤال من أحد متابعيها، وهو هل تريدين العمل مع الفنان عادل إمام، ردت قائلة: الزعيم أتمنى أكيد أشتغل معاه لأنهنجم وفنان كبير.

وجاء سؤال من متابع آخر، وهو لو مكنتيش ممثلة نفسك تكوني إيه، لترد قائلة: مخرجة أو مصممة أزياء.