لبست الحجات 9 شهور .. فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل لأول مرة

استضافت الإعلامية "لميس الحديدي" الفنانة الكبيرة "فريدة سيف النصر" في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة"on e"، وتحدثت عن تعرضها للظلم، وعن مصطلح أفلام المقاولات، وارتدائها للحجاب.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها سعيدة بمشوارها الفني، مؤكدة أن طريقها الفني لم يكن سهلاً وكان مليئاً بالمطبات الهوائية والصناعية.

وأكملت فريدة سيف النصر: "تعرضت للظلم كثيرا وانتصرت.. وكلما تعرضت للظلم ربنا يأخد حقي.. تعرضت لظلم كبير منشخصية كبيرة.

وكشفت أنها لديها أريحية أن تتحدث عن سنها وأنها جاوزت الستين وهذا ليس عيباً، قائلة: "عندي أريحية أقول سنيوليس مثل الستات الأخريات، وعندي أحفاد في أعمار سبع سنوات نفسي أشوف أحفادي عرايس أولاد محمد ابني"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.