وليد سليمان يكشف عن موعد مباراة اعتزاله

أكد وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق، أن قرار اعتزاله كرة القدم جاء في توقيت صحيح بالنسبة له، وهو راضٍ عن مشواره الكروي مع الفريق.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية": "قفلتي وتعليق حذائي جاء في توقيت مناسب جدًا بعد تحقيق دوري أبطال إفريقيا وبرونزية العالم".

وأضاف وليد سليمان: "كان من الصعب الخروج عن النادي الأهلي لأي ناد آخر مهما كانت الاغراءات، وسوف أحدد مباراة اعتزالي قريبًا، وهناك مسؤول عن ذلك الملف وأعتقد أنه سيكون قبل بداية الموسم الجديد".

وكان وليد سليمان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي مع نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والإفريقية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين وليد سليمان لاعب الفريق السابق نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل.