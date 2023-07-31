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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لطلبة ثانوي.. موبايل Oppo A17 بكاميرا 50 ميجابكسل

أوبو
أوبو

ظهرت نتائج  الثانوية العامة  ومعها بدأ الكثير من أولياء الأمور في التفكير بشراء هدايا للأبناء، مكافأة لهم على تعبهم وسهرهم واجتياز فترة الثانوية العامة بكل مسؤولياتها الجسيمة ومن أفضل الهدايا الموفرة في الميزانية و "تمنها فيها" شراء موبايل جديد من "أوبو" هذه العلامة التجارية التي تقدم باقة من أفضل الموبايلات حاليا في سوق الهواتف متوسطة المدى، يمكنك الاعتماد عليها في إنجاز أعمالك.

تقدم شركة "أوبو" هاتف مميز في الفئة الاقتصادية وهو  أوبو  A17 بشرحتين اتصال وامكانيات قوية مناسبة تماما لكل جنيه سوف تدفعه لشرائه، يتوفر جهاز أوبو إيه 17  بسعر 5,275 جنيه مصري وذلك مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجهاز.

أوبو

مواصفات Oppo A17

بالنسبة لشاشة العرض، فهي من نوع IPS LCD حجم 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1612 بكسل مع كثافة بكسلات 269 نقطة لكل بوصة، ومعدل تحديث 60 هرتز، تدعم 16.7 مليار لون ودرجة سطوع قياسية 480 شمعة لكل متر مربع، وذروة سطوع 480 شمعة لكل متر مربع، نسبة الشاشة إلى الهيكل 83.3% ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9.

أوبو

يتم تشغيل هاتف هونر من خلال معالج من "ميدياتك" شريحة Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 19.35 وات، وبالنسبة للبرمجيات، يتم تشغيل الهاتف من خلال نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1 الخاصة بشركة "أوبو".

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بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية كاميرات مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR، بالنسبة للكاميرا السيلفي في المقدمة فهي بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة.

يزن الهاتف 189 جراما، مع درجة سمك 8.3 ملم والظهر مع الفريم (الإطار) من البلاستيك كما أنه حاصل على تصنيف  IPX4 المقاوم للماء، وبه فتحة لسماعة الأذن 3.5 ملم.

موبايل OPPO أوبو Oppo A17 أوبو A17 ميدياتك

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