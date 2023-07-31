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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من طارق حامد بعد إجرائه عملية جراحية في الوجه

صدى البلد

طمأن طارق حامد نجم نادي الاتحاد السعودي، جمهوره على حالته الصحية بعد اصابته الخطيرة التي تعرض لها أمس في مباراة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي ضمن البطولة العربية للأندية ونقل علي إثرها الي المستشفي .

ونشر طارق صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق عليها قائلا : "لحظة ممكن تغير كل حاجه ..أنا بخير الحمد الله ".

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تسبب في إصابته.. لاعب الصفاقسي يعتذر لـ طارق حامد ويطمئن عليه

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شهدت مباراة اتحاد جدة أمام الصفاقسي، إصابة خطيرة لطارق حامد لاعب فريق الاتحاد خلال اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية.

وشهدت الدقيقة الـ38 تدخلا قويا من اللاعب حسين علي ضد طارق حامد، ليشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب حسين علي لكن بعد عودة الحكم لتقنية الفار لمتابعة التدخل، قرر الحكم إشهار بطاقة حمراء للاعب حسين علي لتدخله العنيف على طارق حامد.

وبعد إصابة طارق حامد تواجد طاقم الإسعاف لعلاج اللاعب، حيث اضطر المدير الفني لإخراج طارق حامد ونزول سلطان الفرحان بدلًا منه، كما تم نقل طارق حامد إلى المستشفى.

وتقدم العراقي حسين علي لاعب نادي الصفاقسي التونسي، باعتذار لـ طارق حامد متوسط ميدان منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، عن تدخله العنيف ضده في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ونشر حسين عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة تجمعه بـ طارق حامد أثناء زيارته له عقب المباراة، معلقًا:""أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذ لاعبًا، ويشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة ، وأقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب".

وأعلن نادي الاتحاد السعودي خضوع طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصاباً أمام الصفاقسي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكتب حساب نادي الاتحاد السعودي عبر “تويتر” "أجرى طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته أمام الصفاقسي".

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