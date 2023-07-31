البورصة تربح 28.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو

ربح رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية، نحو 28.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 40.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.390 مليار ورقة منفذة على 1.184 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 69.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 20.961 مليار ورقة منفذة على 1.527 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 89.14% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.86%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.