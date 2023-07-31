قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، دمر البلاد بسياسته قصيرة النظر.

وأضاف سوسكين: "لقد تحولت أوكرانيا إلى بلد خراب… لقد فقدت بالفعل ما لا يقل عن ثلثي اقتصادها الوطني. تم تدمير مدن بأكملها في أوكرانيا، وقد تم تعدينها لعقود، وهي الدولة الأكثر تعدينا في العالم”.

وتابع: “فقدت أوكرانيا مجمعها المعدني وقطاع الطاقة والآن، بفضل زيلينسكي وحزبه “خادم الشعب”، فقدت مورد تصدير الحبوب. وقد دمرت أوديسا، ودمرت الموانئ البحرية والنهرية على نهر الدانوب".

ولفت سوسكين الانتباه إلى أن “القمح سيتراكم في البلاد ويتعفن، حيث يتم حظر البحر الأسود”.

وأوضح أنه “بسبب عدم كفاءة زيلينسكي، لا يمكن تصدير الحبوب بالطرق البرية إلى أوروبا”.