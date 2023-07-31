البرلمان الصومالي يقر موازنة 2023 المعدلة

وافق البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين على الميزانية العامة للبلاد لعام 2023 في جلسة مشتركة بالعاصمة مقديشيو.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن مجلس النواب الصومالي أقر ميزانية بقيمة 917 مليون دولار للعام 2023.

ووجه وزير المالية الصومالي بيهي إيمان إيجيه، الشكر للنواب على الموافقة على الميزانية، قائلا إنها خطوة إلى الأمام مع المرحلة الأخيرة من عملية تخفيف الديون.

يذكر أن روسيا أعلنت إعفاء الصومال من 684 مليون دولار من قيمة الديون المستحقة لموسكو، خلال القرار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح القمة الأفريقية الروسية، التي عقدت في 27 و 28 يوليو الجاري في مدينة سانت بترسبورج.