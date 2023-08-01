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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: مستغرب من حالة العصبية الموجودة في فريق الزمالك.. فيديو

لقاء الزمالك والشباب
لقاء الزمالك والشباب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه "بقيت بستغرب جدا من الحالة العصبية للاعبي نادي الزمالك
انت جوة الملعب لا يمكن استفزازك بتلك الطريقة".

 

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ايه اللي بيعمله محمد صبحي حارس فريق الزمالك أنه يسيب الجون فاضي فالتصرف ده خرج الفريق من تركيزه وهو سلوك غير رياضي”.

 

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الزمالك خسر اللقاء أمام الشباب السعودي، مؤكدا أنه لا يوجد فرصة أمام فريق الزمالك سوى تخطي عقبة النصر في ختام لقاءات دور المجموعات للبطولة العربية.

 

أصبحت معتادة للاعيبة الزمالك.

وأشار عمرو أديب إلى انه بستغرب من العصبية  التي أصبحت معتادة للاعيبة الزمالك.

الحالة العصبية الزمالك عمرو أديب استفزاز محمد صبحي

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