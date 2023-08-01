ليس له دور في تطوير اللعبة.. مصطفى عسل يهاجم الاتحاد المصري للإسكواش

انتقد مصطفى عسل، نجم الإسكواش، الاتحاد المصري للإسكواش، مشددا على أنه لم يدعمه بالشكل الأمثل.

قال مصطفى عسل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بتمثيل مروان الشوربجي لإنجلترا، عكس محمد شقيقه".

وأضاف: "قرار مروان الشوربجي قد يسبب لنا خللا في منظومة الإسكواش المصرية".

وواصل: "اتحاد الإسكواش لم يستطع حل مشاكل إيقافي الغير مبررة، ووزير الرياضة لم يبخل بأي جهد لدعمي".

وتابع: "لم يحدثني أي شخص من الاتحاد المصري للإسكواش بعد بطولاتي وإنجازاتي لقول كلمة مبروك حتى".

واختتم: "أين دور الاتحاد المصري للإسكواش؟ لم يكن له دورا في تطوير اللعبة".