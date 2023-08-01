مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي: الصعود للأولمبياد أصعب من كأس العالم| فيديو

كشف السيد السويركي، مدرب حراس المرمى للمنتخب الأولمبي، عن تجربته مع المنتخب الأولمبي ورحلة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من المغرب.

وأكد السويركي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، في العمل شخص آخر، مختلف تمامًا عن الحياة العادية، التي يمتاز فيها بالحس الفكاهي، لكنه وقت العمل يصبح شخصًا آخر وجاد جدًا في عمله.

واعتبر السويركي أن الصعود للأولمبياد كان صعبًا جدًا، خاصة أن الصعود للأولمبياد يكون لـ 16 منتخبًا فقط على مستوى العالم، عكس كأس العالم الصعود يكون لـ 32 منتخبًا.

وحول أصعب الأمور التي واجهها المنتخب الأولمبي خلال تواجده في المغرب، قال السويركي: «أصعب شيء واجهنا في المغرب، الأول كان مباراة النيجر التي انتهت بالتعادل السلبي، والموقف الثاني مباراة المغرب في النهائي في ظل أجواء صعبة وحضور 65 ألف مشجع وهناك عدد من اللاعبين لدينا لم يلعبوا حتى أمام 1000 مشجع».

واستطرد قائلًا: «ومع ذلك، فوجئت برد فعل اللاعبين ومستواهم في مباراة النهائي أمام المغرب».

وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يركز على أدق التفاصيل، معتبرًا أن ذلك من أسباب نجاحه.