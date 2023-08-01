عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد

صدى البلد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة المصري تفاصيل بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والتي تقام للمرة الأولى في الإمارات.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": " السوبر المصري للابطال سيضم 4 فرق هي بطل الدوري المصري الممتاز وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة ووصيف الدوري".

وأوضح: "اذا فاز فريق واحد ببطولتين، على سبيل المثال فاز بطل الدوري ببطولة الكأس سيشارك في البطولة وصيف الكأس، سيكون هناك آلية واضحة تحكم مشاركة الفرق للبطولة وسيتم الإعلان عنها".

وعن موعد انطلاق البطولة قال العطار: "ننتظر تحديد مواعيد منافسات الكاف للإعلان عن موعد انطلاق بطولة السوبر، لكنه تقريبا سيقام في بداية نوفمبر المقبل".

وأكمل: "البطولة ستقام بعد اجراء قرعة، ويلتقي كل فريقين في مباراة والفائزان يلعبان المباراة النهائية، والبطولة ستلعب في فترة بين 5 و 7 أيام وهي امتداد للنجاحات والتعاون مع مجلس ابو ظبي".

وأتم: "دوري المحترفين تم اقراره من العام الماضي ولا يوجد اي جديد بخصوص انطلاق منافساته حتى الآن". 

اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري الامارات الدوري المصر الدوري المصري الدوري المصري الممتاز السوبر المصري المباراة النهائية الكرة المصري المصري الممتاز بطل الدوري المصري أون تايم سبورتس بطولة كأس السوبر المصري بطولة كأس السوبر بطولة السوبر المصري بطولة السوبر دوري المحترفين دوري المصري الممتاز كأس السوبر المصري كأس الرابطة كأس السوبر المصر كأس السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

الصفقة الأخيرة.. من هو المهاجم الجديد في ميركاتو الأهلي؟

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مواعيد انقطاع الكهرباء في 24 محافظة

خارج السيطرة.. النيران تأكل الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

العاهل المغربي يمنح سفير مصر السابق بالرباط وسام العرش من درجة ضابط كبير

نادي دسوق يطالب الأهلي بحقه في انتقال لاعبه السابق إلى زد.. فيديو

أهدى الفوز للفريق السعودي.. الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الشباب

جماهير الزمالك صنعت اسمك.. دويدار يهاجم إمام عاشور بعد إستوري الإنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ