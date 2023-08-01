اتحاد الكرة يكشف تفاصيل بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة المصري تفاصيل بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والتي تقام للمرة الأولى في الإمارات.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": " السوبر المصري للابطال سيضم 4 فرق هي بطل الدوري المصري الممتاز وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة ووصيف الدوري".

وأوضح: "اذا فاز فريق واحد ببطولتين، على سبيل المثال فاز بطل الدوري ببطولة الكأس سيشارك في البطولة وصيف الكأس، سيكون هناك آلية واضحة تحكم مشاركة الفرق للبطولة وسيتم الإعلان عنها".

وعن موعد انطلاق البطولة قال العطار: "ننتظر تحديد مواعيد منافسات الكاف للإعلان عن موعد انطلاق بطولة السوبر، لكنه تقريبا سيقام في بداية نوفمبر المقبل".

وأكمل: "البطولة ستقام بعد اجراء قرعة، ويلتقي كل فريقين في مباراة والفائزان يلعبان المباراة النهائية، والبطولة ستلعب في فترة بين 5 و 7 أيام وهي امتداد للنجاحات والتعاون مع مجلس ابو ظبي".

وأتم: "دوري المحترفين تم اقراره من العام الماضي ولا يوجد اي جديد بخصوص انطلاق منافساته حتى الآن".