جماهير الزمالك صنعت اسمك.. دويدار يهاجم إمام عاشور بعد إستوري الإنستجرام

فتح أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، النار على إمام عاشور لاعب الأهلي، بعدما نشر الأخير ستوري بصورة له وهو يضحك عقب مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور يسير على نهج استفزاز جماهير الزمالك، من خلال ما نشره اليوم وهو يضحك بعد هزيمة الزمالك من الشباب".

وأضاف: "لماذا تستفز جمهور الزمالك يا إمام؟ ماذا فعل لك؟ أتمنى أن يتوقف إمام عاشور عن استفزاز جماهير الزمالك".

وواصل: "جماهير الزمالك هي من صنعت اسم إمام عاشور، ويجب أن يعرف ذلك".

واختتم: "هل إمام عاشور حب النادي الأهلي في أسبوع؟ بعد طارق حامد مش مهم أي حد يروح في أي حتة".