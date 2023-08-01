كرم جبر: على كل أسرة الاكتفاء بطفلين فقط لمواجهة أزمة الزيادة السكانية

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قضية التعداد السكاني الذي يصل حاليا إلى 105 مليون نسمة، متوقعا أن تصل الزيادة عام 2030 إلى 120 مليون نسمة.

وأوضح كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن كلما زادت السكان كلما ارتفعت المتطلبات، لافتا إلى أن معدل إنجاب المرأة إذا وصل إلى 2 فقط بدلا من 3,5 طفل، سيوفر العديد من الخدمات المطلوبة و يساهم في حل أزمة الزيادة السكانية.

الاكتفاء بطفلين فقط

وأضاف، أنه يتوجب أن يكون هناك رؤية جديدة لقضية السكان، معقبا "على كل أسرة الاكتفاء بطفلين فقط لمواجهة أزمة الزيادة السكانية".