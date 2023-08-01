2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الثلاثاء، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 581 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 499.41 مليون درهم و512 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 940.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 89 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 811.76 مليون درهم، منها 50 رهن أراض بقيمة 593.61 مليون درهم، و114 رهن فلل وشقق بقيمة 218.15 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 511 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 26.75 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7.35 مليون درهم.