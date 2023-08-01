المخابرات البريطانية: مشاكل متعدد يواجهها القادة الروس مع استمرار "القتال العنيف"

مع استمرار "القتال العنيف" في قطاعين من جنوب أوكرانيا، يواجه القادة الروس ووحدة معينة عددًا من المشاكل، وفق ما ذكرت صحيفة التليجراف.

قالت وزارة الدفاع البريطانية نقلا عن تقرير مخابراتي إن هجمات كييف جنوب مدينة أورخيف تركزت ضد الفوج الروسي المشترك الثامن والخمسين (58 CAA).

وأضافت أنه نتيجة لذلك، "من المرجح أن تكافح قوات موسكو من إجهاد المعركة واستنزاف قوات الأفواج الأمامية".

بالنسبة للقادة الروس، فهم يواجهون "نقص ذخيرة المدفعية ونقص الاحتياطيات ومشاكل تأمين أجنحة الوحدات في الدفاع".

إلى الشرق ، جنوب فيليكا نوفوسيلكا ، تم سحب القوات الروسية من المنطقتين العسكريتين الشرقية والجنوبية ، الأمر الذي ربما يخلق "مشاكل في التنسيق" .

وأضافت أن بعض الجنود من المرجح أن يتعرضوا لـ "ضغوط كبيرة بسبب القتال



ياتي ذلك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إحباط هجوم أوكراني على سفن تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود.

وأبلغت وكالة الأنباء الرسمية تاس أن ثلاث طائرات مسيرة أطلقت على سفينتين متمركزتين في البحر جنوب غربي سيفاستوبول ودمرت.

وأضافت أن السفن كانت في المنطقة للسيطرة على مرور السفن الأخرى.