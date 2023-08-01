سفير كازاخستان بالقاهرة يمنح وزير السياحة والآثار وسام الصداقة

أكد سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف، أهمية العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.



جاء ذلك خلال تسليم سفير كازاخستان بالقاهرة، اليوموزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى "وسام الصداقة" المقدم من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف؛ تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن وسام الصداقة يعد أعلى وسام بالبلاد.



من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور سفير كازاخستان بالقاهرة- أن كازاخستان تعد من أهم 20 سوقا سياحيا إلى مصر، مضيفا أنه يجري العمل لفتح قنصلية لكازاخستان في مدينة (شرم الشيخ).



وأوضح أن هناك 130 ألف سائح زار مصر قادما من كازاخستان خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى تطوير التعاون في تطوير جامع الظاهر بيبرس.

