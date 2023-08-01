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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات الهندسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات الهندسية لمناقشة طرق القضاء علي الفساد الإداري داخل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية .
وأشار " مختار " الي أن  الرئيس السيسي أمر بالقضاء علي جميع انواع الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وعدم استغلال المواطنين وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه.
ووجه " المحافظ " بعقد دورات تدريبية للمهندسين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة كل حسب اختصاصه مهندسين تخطيط مهندسين تنظيم للوقوف علي كيفية حل المشاكل الفنية في العمل ، ومعرفة الإجراءات الفنية والقانونية الصحيحة .
وأشار " مختار " الي أنه سيتم إعادة تدوير لكافة الفنيين داخل الوحدات المحلية واستبعاد الفنيين المتورطين في فساد إداري عن الإدارات الهندسية نهائيا وعدم تعاملهم مع المواطنين ، ونقلهم الي وحدات محلية خارج نطاق المركز في وظائف ليس لها تعامل مع الجمهور .
كما وجه " المحافظ " بضرورة إعلام المواطنين علي الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالخطوات المطلوبه لتعديل المخططات وكيفية نشرها بالجريدة الرسمية ، مع التنبيه بعدم التعامل مع أي موظف او شخص لإنهاء هذه التعديلات الا من خلال مدير الإدارة الهندسية المختص داخل المركز .
وأيضا وجه " مختار " بوضع مقترحات لتطوير العمل داخل الإدارات الهندسية وكيفية حل مشاكل المواطنين في اقل وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم وعدم ترك المواطنين فريسه في يد الفاسدين والمحتالين .
وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل كافة المشاكل التي تواجههم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.
جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ،  والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة ، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة .

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