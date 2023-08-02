حرقها بالزيت.. محاكمة زوج قتل زوجته بالمحلة اليوم

تنظر محكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية، اليوم محاكمة زوج على خلفية اتهامه بالتخلص من زوجته حرقًا، إ إنه وضع لها مخدرًا في العصير ثم بعد ذلك سكب على جسدها زيتًا مغليًا، وطعنها بسلاح أبيض في الرأس.

محاكمة زوج أنهى حياة زوجته حرقًا في المحلة

وترجع تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات أسرية بين المتهم وزوجته المجني عليها، حيث انفصل الأول عن زوجته منذ عدة سنوات ماضية، ولكنه عاد إليها قبل يومين من حدوث الواقعة، وبداخله نية شيطانية لإنهاء حياتها والتخلص منها.

وحدثت الواقعة المؤسفة في منطقة الجمهورية التابعة إلى مدينة المحلة في محافظة الغربية، حيث أقدم الزوج المتهم على وضع المخدر في العصير لزوجته هي وبناتها الثلاثة، ثم سكب زيتًا مغليًا على مختلف أنحاء جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة، ولم يكتف بذلك بل أحضر سكينًا وطعنها في رأسها، مما تسبب ذلك في وفاتها على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة إنهاء حياة زوجته عمدًا.

وتمت إحالة الزوج المتهم إلى محكمة الجنايات للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه، والتي قضت في جلستها اليوم بتأجيل محاكمته إلى جلسة 2 أغسطس القادم 2023.