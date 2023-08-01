محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة.

وتابع: جرى توزيع 6 طن على 6 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل المديرية، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان، وصول الدفعة الثالثة للحوم الأضاحي البلدية.