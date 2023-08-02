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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مشروعات "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز الزرقا

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط،  وذلك خلال ترؤسها لاجتماع آخر حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وممثلى جميع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض شامل لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات ، و ناقشت " المحافظ " موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية و محطات مياه و صرف صحى و كذلك مجمعات حكومية وزراعية..

فيما وقد اطلعت " محافظ دمياط " على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات ، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع،  كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ ، مؤكدة على إعطاء الاولوية لمشروعات المرافق ، لافتة الى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى ..

 

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