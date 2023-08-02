تعرف على مشروعات "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز الزرقا

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع آخر حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وممثلى جميع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض شامل لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات ، و ناقشت " المحافظ " موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية و محطات مياه و صرف صحى و كذلك مجمعات حكومية وزراعية..

فيما وقد اطلعت " محافظ دمياط " على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات ، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ ، مؤكدة على إعطاء الاولوية لمشروعات المرافق ، لافتة الى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى ..