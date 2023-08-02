تحتفل لامبورجيني بفترة مبيعات قياسية أخرى، حيث قامت في النصف الأول من عام 2023 بتسليم أكثر من 5,341 سيارة ، مما جعلها تسجل رقماً قياسياً لعام كامل، حيث من المحتمل أن تقدم أكثر من 10000 سيارة.

يأتي هذا الرقم المثير للإعجاب بعد انتهاء الإنتاج الرسمي لسيارة أفينتادور ، مما يعني أن فترة مبيعات تأتي على ظهر هوراكان وأوروس فقط.

لامبورجيني تحقق مبيعات قياسية جديدة في 2024

وتعني عمليات التسليم المجمعة البالغة 5,341 وحدة أن الشركة ارتفعت بنسبة 4.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بالإضافة إلى ذلك ، ساعد ذلك الشركة على زيادة الإيرادات بنسبة 6.7٪ ، لتصل إلى 1.4 مليار يورو (1.53 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية).

في حين كانت أوروبا والشرق الأوسط هي المنطقة التي شهدت أكبر عدد من عمليات التسليم في النصف الأول من عام 2023 (2،285) ، كانت الولايات المتحدة هي السوق الموحدة التي استقبلت معظم سيارات لامبورجيني الجديدة في ذلك الوقت ، مع 1,625. تلتها المملكة المتحدة (514) ، وألمانيا (511) ، والبر الرئيسي الصيني ، وهونج كونج ، وماكاو (450) ، واليابان (280) ، وإيطاليا (270).

لامبورجيني تحقق مبيعات قياسية جديدة في 2024

قال باولو بوما ، المدير المالي لشركة لامبورجيني: "نحن فخورون بتأكيد مسار نمو لامبورجيني مرة أخرى"، "يعزز الاتجاه الإيجابي توقعاتنا بأننا سنختتم العام بمزيد من النتائج القياسية في جميع المقاييس المالية الرئيسية ، مع الربحية التي تؤكد مكانة لامبورجيني بين العلامات التجارية الرائدة في قطاع المنتجات الفاخرة."

قال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان وينكلمان، إن 10000 وحدة هي "هدف ممكن" لهذا العام ، لكن عدم اليقين في السوق يجعله غير راغب في تقديم أي ادعاءات نهائية ، وفقًا لرويترز، ومع ذلك ، فإن عدد المركبات التي تنتجها سيكون له علاقة بالقدرة الإنتاجية أكثر من المبيعات.

تفيد تقارير لامبورجيني أن كلا من أوروس و هوركان قد تم بيعهما حتى النصف الثاني من عام 2024، وفي الوقت نفسه ، يتم التحدث عن الطاقة الإنتاجية لـ روفيليتو الجديدة ، التي تأتي خلفاً بأفينتادور، حتى منتصف عام 2025 على الأقل.