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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسألش عليا.. لطفي لبيب: زعلان من أحمد مكي

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

وجه الفنان لطفي لبيب، العديد من الرسائل لمختلف الفنانين، مشيرا إلى أن الفنانة "إنعام سالوسة" بمثابته أخته و زوجة أخوه "سمير العصفوري" و قد شاركا بالعديد من الأعمال سويا.

وأوضح لطفي لبيب، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، عن ضيقته من الفنان "أحمد مكي" قائلا: "مسألش عليا و لكن ربنا يوفقه" و بالرغم من أنه كان مخرج لـ مسلسل "تامر و شوقية" إلا أنه قرر أن يستمر بالتمثيل.

وعبر عن إفتقاده الشديد للفنان الراحل "حسن حسني"، معقبا "افتقدته بالفعل.. الله يرحمه".

وأضاف، أن المدير الفني للنادي الأهلي "مارسيل كولر" شخص هادئ و رائع و لم يُهزم إلا مرة واحدة فقط.

سبب امتناعه عن التحدث عن حياته الشخصية

وتابع، أنه لا يحب الكلام عن حياته العائلية كثيرا لأنه لديه فتيات متزوجات و لهن حياتهن الخاصة، و غير مسموح له أن يتكلم عنها بالإعلام و هو يترك لهم حرية الاختيار بذلك.

 

لطفي لبيب أنعام سالوسة احمد مكي حسن حسني المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر النادي الأهلي

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