استشاري جراحة المخ والأعصاب: التصرف بعدوانية من ضمن أعراض الزهايمر..فيديو

قال الدكتور صالح محمد بن سلمان كبير استشاريين جراحة المخ والأعصاب في مدينة شتيندال، إن مريض الزهايمرلا يكتشف أنه مصاب بالمرض، و لكن تظهر عليه عادات و سلوكيات مختلفة يلاحظها أهل المريض.

الزهايمر المبكر يحدث قبل الـ65 سنة

وأضاف "بن سلمان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه من ضمن السلوكيات التي تظهر على مريض الزهايمر ، التصرف بعدوانية، مؤكداً أن الزهايمر أحد أمراض الخرف.

وأشار استشاريين جراحة المخ و الأعصاب في مدينة شتيندال بألمانيا إلى، أن الزهايمر المبكر يحدث قبل الـ65 سنة ، و تظهر على المريض أعراض مثل النسيان و تغير في السلوك و تغير في الطبيعة، و ميول للعنف أو ميول للإنطواء.