ضبط مناسيب الشوارع الفرعية على محور شارع الفاتح بالعريش

ينفذ مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ،عملية ضبط مناسيب الشوارع الفرعية علي محور شارع الفاتح الساحلي، وذلك لتيسير حركة دخول وخروج السيارات، وذلك بعد رصف محور الفاتح في المنطقه من سويس أن مسجد النور حتي منطقة الخلفاء الراشدين ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي ضبط مناسيب الشوارع الفرعيه علي محور شارع الفاتح الساحلي.







مدعوم بالمعدات:







حيث كلف اللواء أسامة احمد عفش رئيس مدينة العريش ، فريق عمل من من المجلس مدعوم بالمعدات ، لإزالة كافه المعوقات ، والعمل على ضبط مناسب الشوارع لسهولة دخول وخروج المواطنين بسيارتهم للشوارع المتفرعة من محور الفاتح الساحلي .



وقد تمكن فريق العمل من تسوية الطريق من مسجد النور على ساحل البح حتي منطقة شاليهات عثماسون على أن تستكمل الأعمال تباعا .. حيث تعمل المعدات في تنفيذ عملية ضبط مناسيب الشوارع تحت إشراف الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

