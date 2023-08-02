كورال أطفال الشباب والرياضة يُشارك في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور مصطفى محمود في فعاليات احتفالية شباب مصر التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الادارية بمقر ساحة الشعب بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور ٥٠٠٠ من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية والكيانات الشبابية والرياضية.

ويضم الكورال في عضوية بإشراف الاظارة المركزية لتنمية النشء الادارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين العديد من المواهب الفنية نتاج مسابقات اكتشاف المواهب التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للنشء.



وقد شارك كورال اطفال وزارة الشباب والىياضة في أحياء العديد من الفاعليات الوطنية والقومية والندوات التثقفيية بالتعاون مع الدفاع الشعبي والعسكري واحتفالات وزارة الشباب والرياضة.