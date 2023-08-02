عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد للصين.. الولايات المتحدة تسعي لإرسال أسلحة جديدة إلى تايوان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين وتايوان

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلب من الكونجرس تمويل أسلحة لـ تايوان كجزء من طلب اعتمادات إضافية في الميزانية العسكرية لـ أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادر مطلعة، أنه إذا وافق الكونجرس الأمريكي على صفقة الأسلحة لـ تايوان، فستحصل تايبة لأول مرة على أسلحة من خلال نظام التمويل العسكري الأجنبي.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الصينية إن المساعدات العسكرية الأمريكية لـ تايوان إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وفي وقت سابق، كشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدة للأسلحة في تايوان تصل قيمتها إلى 345 مليون دولار، وهي خطوة من المحتمل أن تغضب الصين، حتى عندما رفضت إدارة بايدن تقديم تفاصيل علانية عن الأسلحة في الحزمة.

وأقر الكونجرس الأمريكي المساعدات والتي تصل إلى مليار دولار من مساعدات سلاح السحب الرئاسي في تايوان ، والتي ترفض بقوة مطالبات السيادة الصينية ، في ميزانية 2023، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي هذا الصدد، قال 4 مصادر لرويترز، إن الحزمة كان من المتوقع أن تشمل أربع طائرات استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A ، لكنها أشارت إلى أن إدراجها قد يتعطل حيث يعمل المسؤولون من خلال التفاصيل المتعلقة بإزالة بعض المعدات المتطورة من الطائرات المسيرة التي لا يستخدمها سوى سلاح الجو الأمريكي. يسمح بالوصول إلى.

مستودع ذخيرة.. تحذير خطير من الصين بشأن اندلاع حرب في مضيق تايوان

نائب وزير خارجية أمريكا السابق يكشف سبب تزويد تايوان بأسلحة دفاعية

تايوان جو بايدن الكونجرس الرئيس الأمريكي أوكرانيا وزارة الدفاع الصينية المساعدات العسكرية الأمريكية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

نقل أسرارا عسكرية.. تايوان تعتقل ضابطا كبيرا بالجيش بتهمة التجسس لصالح الصين

مستودع ذخيرة.. تحذير خطير من الصين بشأن اندلاع حرب في مضيق تايوان

نائب وزير خارجية أمريكا السابق يكشف سبب تزويد تايوان بأسلحة دفاعية

345 مليون دولار.. الولايات المتحدة تكشف عن قيمة مساعداتها لـ تايوان

أضرار محدودة خلفها إعصار دوكسوري في تايوان

استفزاز للصين .. أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لـ تايوان

ترشيحاتنا

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ