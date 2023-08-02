استفزاز جديد للصين.. الولايات المتحدة تسعي لإرسال أسلحة جديدة إلى تايوان

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلب من الكونجرس تمويل أسلحة لـ تايوان كجزء من طلب اعتمادات إضافية في الميزانية العسكرية لـ أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادر مطلعة، أنه إذا وافق الكونجرس الأمريكي على صفقة الأسلحة لـ تايوان، فستحصل تايبة لأول مرة على أسلحة من خلال نظام التمويل العسكري الأجنبي.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الصينية إن المساعدات العسكرية الأمريكية لـ تايوان إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وفي وقت سابق، كشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدة للأسلحة في تايوان تصل قيمتها إلى 345 مليون دولار، وهي خطوة من المحتمل أن تغضب الصين، حتى عندما رفضت إدارة بايدن تقديم تفاصيل علانية عن الأسلحة في الحزمة.

وأقر الكونجرس الأمريكي المساعدات والتي تصل إلى مليار دولار من مساعدات سلاح السحب الرئاسي في تايوان ، والتي ترفض بقوة مطالبات السيادة الصينية ، في ميزانية 2023، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي هذا الصدد، قال 4 مصادر لرويترز، إن الحزمة كان من المتوقع أن تشمل أربع طائرات استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A ، لكنها أشارت إلى أن إدراجها قد يتعطل حيث يعمل المسؤولون من خلال التفاصيل المتعلقة بإزالة بعض المعدات المتطورة من الطائرات المسيرة التي لا يستخدمها سوى سلاح الجو الأمريكي. يسمح بالوصول إلى.