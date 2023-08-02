إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة على طريق بئر العبد

أصيب 3 مواطنين بينهم طفلة بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى العريش/ القنطرة شرق بمنطقة كوبرى بالوظه بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج ، وتم اخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.

انقلاب سيارة:

وتلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء بلاغًا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق بمنطقة بالوظه ببئر العبد،



وأسفر الحادث عن إصابة ٣ مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم :

محمود . م 22 سنة مقيم بمحافظة الجيزة سائق السيارة ، والذي أصيب بكسر في عظمة الفخذ أعلى الركبة اليسرى وجرح قطعى باليد اليمنى 3 سم ، ومعين . ح 45 عاما فلسطينى الجنسية، والذي أصيب بجروح بسيطة في الجسم، ونجلته حبيبة 10 سنوات فلسطينية، والتي أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس.



