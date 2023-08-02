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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة على طريق بئر العبد

سيارات الإسعاف تنقل
سيارات الإسعاف تنقل المصابين في الحادث

أصيب 3 مواطنين  بينهم طفلة بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى العريش/ القنطرة شرق بمنطقة  كوبرى بالوظه  بمدينة بئر العبد بشمال سيناء،  وتم نقل المصابين  إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج ، وتم اخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق. 

 

انقلاب سيارة:

وتلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء بلاغًا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق بمنطقة بالوظه ببئر العبد، 
 

وأسفر الحادث عن إصابة ٣ مواطنين  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم :

  محمود . م 22 سنة مقيم بمحافظة الجيزة  سائق السيارة  ، والذي أصيب بكسر في عظمة الفخذ أعلى الركبة اليسرى وجرح قطعى باليد اليمنى 3 سم ، ومعين . ح 45 عاما فلسطينى الجنسية، والذي  أصيب بجروح بسيطة  في الجسم، ونجلته  حبيبة  10 سنوات فلسطينية، والتي  أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس.

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بئر العبد طريق مواطنين انقلاب سيارة

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