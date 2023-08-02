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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع معالج في الهواتف المتوسطة المدى.. iQOO Z7 Pro بإمكانيات رائدة

iQOO Z7 Pro
iQOO Z7 Pro

من المتوقع أن تطلق "فيفو" الصينية من خلال علامتها التجارية الفرعية  iQOO  هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة iQOO Z7 Pro قريبًا في الهند وهو النسخة الأكثر قوة وأفضل أداءً من  iQOO Z7 المتاح بالفعل. 

تشير التسريبات وفقا لموقع gizmochina إلى أنه سيظهر لأول مرة في الأسبوع الأول أو الثاني من هذا الشهر بسعر أقل من 30000 روبية وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن عن مواصفاته التقنية، فقد شارك أحد المسربين والخبراء نتيجة AnTuTu للجهاز ، مشيرًا إلى معالجة القوى للغاية بالنسبة لفئته السعرية، وهو معالج  Dimensity 7200 بدقة 4 نانو.

iQOO Z7 Pro

مواصفات iQOO Z7 Pro

من المتوقع إطلاق  iQOO Z7 Pro  رسميا في وقت لاحق من هذا الشهر وشارك Mukul Sharma ملصقًا دعائيًا للهاتف على تويتر أو إكس بعد تغيير اسمه ، والذي يُظهر نتيجة اختبارات AnTuTu لـ iQOO Z7 Pro. تمكن الهاتف الذكي من تسجيل أكثر من 700000 نقطة في اختبار القياس ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لهاتف متوسط المدى، كما يؤكد الملصق الدعائي هذه النتيجة ويزعم أن هذا الهاتف هو الأسرع في فئته.

 لا توجد تصريحات رسمية من قبل الشركة عن أداء المعالج ولكن تشير التسريبات إلى أن iQOO Z7 Pro سيتم تشغيله بواسطة Dimensity 7200 SoC من "ميدياتك" وهو أول معالج متوسط المدى بدقة تصنيع 4 نانومتر للشركة ولديه نواتان أداء ARM Cortex-A715 تصل سرعتها إلى 2.8 جيجا هرتز وستة أنوية Cortex-A510.

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بالنسبة للمواصفات الأخرى ، سيحصل iQOO Z7 Pro على شاشة عرض نوع AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة مع حواف منحنية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. قد توفر دقة Full HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. يجب أن يعمل الهاتف على نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 13.

يحزم الجهاز الجديد من iQOO بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، سيحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

iQOO فيفو iQOO Z7 Pro

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