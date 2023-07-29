فيفو تطلق X Fold 3 و Vivo X100 Pro + أوائل 2024

غيرت شركة فيفو جدولها الزمني لإطلاق هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 3 وفقا لأحدث تسريبات سيظهر كلا من هاتف Vivo X Fold 3 و Vivo X100 Pro + معًا بحلول 2024، إليكم كل التفاصيل المسربة عن الهاتف المنتظر.

وفقًا لـ gizmochina، من المقرر إصدار X Fold 3 في أوائل العام المقبل، أي الربع الأول من 2024، و من المتوقع أن يكون ذو وزن خفيف ونحيف الحواف، ويتميز بكاميرا زووم منظار وهي المرة الأولى في هذه السلسلة وجود كاميرا "بيريسكوب".

Vivo X Fold 3

تتميز جميع طرازات فيفو X Fold السابقة من العلامة التجارية بوجود كاميرا تليفوتوغرافي ، ولكن ليس كاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب.

على صعيد آخر هناك شائعات منتشرة حول Vivo X100 Pro + تشير إلى أنه سيتم تشغيله من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 الجيل الثالث أما بالنسبة لـ Vivo X Fold 3 فالأمر غير مؤكد، ولكن من غير المرجح أن تقوم "فيفو" بإصدار كل من X Fold 3 و X100 Pro + مع نفس الشريحة في وقت واحد.

من المرجح أن يصل كلا من جهازي Vivo X100 و X100 Pro إلى السوق الصينية بحلول نوفمبر من العام الحالي، و من المتوقع أن يتم تجهيز كلا الطرازين بمعالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 9300.

وفقًا لأحدث تقرير إخباري، من المتوقع أن يحتوي Vivo X100 5G ، الذي يحمل رقم طراز V2308 ، على شاشة AMOLED، معدل تحديث 120 هرتز ، ومعالج من"ميدياتك" شريحة Dimensity السلسلة 8، وخيارات تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم أو 256 جيجابايت روم.

سيعمل الجهاز على نظام التشغيل أندرويد 14 وسيكون مزودًا ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 100 وات. سيكون متاحًا بألوان الأسود والأبيض والأرجواني.