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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات جبارة وتصميم أنيق.. هاتف شبابي من فيفو بـ 4700 جنيه

Vivo Y27 4G
Vivo Y27 4G

كشفت فيفو Vivo، عن هاتفها الجديد الذي ستطرحه بمواصفات وأسعار تنافس أفضل هواتف أندرويد الحالية.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y27 4G


يتميز هاتف فيفو Vivo Y27 4G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.64 بوصة، بجودة عرض  Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2388 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل سطوع 600 شمعة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة.

 

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ويتم تشغيل هاتف Vivo Y27 4G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G85، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر.

Vivo Y27 4G

ويوفر الجهاز ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتوجد فتحة مخصصة لبطاقة microSD على اللوحة للمزيد من سعة التخزين.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف فيفو Vivo Y27 4G، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وفلاش LED، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف فيفو الجديد Vivo Y27 4G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 29% في غصون 15 دقيقة.

Vivo Y27 4G

ويعمل هاتف Vivo Y27 4G، بواجهة المستخدم Funtouch OS 13 التابعة لشركة فيفو، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز الهاتف ببطاقة SIM مزدوجة، و قارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز، ويدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويدعم الهاتف تصنيف IP54.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y27 4G، للبيع في ماليزيا مقابل سعر يبدأ من 153 دولار (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري)، في اللون الأسود  والأزرق.

Vivo Y27 4G
فيفو Vivo Y27 Vivo Y27 4G فيفو Y27 4G سعر ومواصفات Vivo Y27 4G

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