فئة 4 آلاف جنيه.. اعرف مواصفات هاتف فيفو Y02s ثنائي الشريحة

تهتم شركة "فيفو" الصينية بتقديم هواتف متوسطة المدى بجودة عالية وأداء سلس مريح، من خلاله تستطيع إنجاز مهامك وتلبية كل احتياجاتك الأساسية من هاتف ذكي دون الحاجة لدفع المزيد من الأموال، وهو الخيار الذي يبحث عنه كثير من المستهلكين الباحثين عن التوفير.

فيفو

من ضمن الهواتف الذكية في الفئة الأساسية الاقتصادية الموفرة في الميزانية هاتف فيفو Y02s ثنائي شريحة الاتصال الذي يباع حاليا بسعر 3,999 جنيه فقط على موقع أمازون مصر، وذلك في تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3GB RAM, 32GB ROM. إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

فيفو

مواصفات vivo Y02s

يتميز هاتف سامسونج بشاشة نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل مع كثافة بكسلات 270 نقطة لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 82.1%.

يتم تشغيل هاتف فيفو بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6765 Helio P35 بدقة 12 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.35 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

بالنسبة لإمكانيات التصوير يأتي هاتف فيفو بكاميرا واحدة في اللوحة الخلفية بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.0 وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.2، يحزم الجهاز بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات.

بالنسبة للسوفت وير يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم Funtouch 12 مع وزن إجمالي 182 جرام وسمك 8.2 ملم ومقياس تسارع وتقارب وبوصلة.