كاميرا رباعية.. شاومي تتحدى هواوي وفيفو بـ MIX Fold 3

تعتزم شركة شاومي Xiaomi، إطلاق الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي تحت اسم Xiaomi MIX Fold 3، وأكد منشور شاركته الشركة الصينية على موقع Weibo، أن سيتم طرح العاتف القابل للطي للبيع في شهر أغسطس المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من المتوقع أن يحتوي هاتف شاومي المرتقب Xiaomi MIX Fold 3 على 4 كاميرات خلفية وجسم زجاجي منحني أبيض أنيق، وفقا لما ذكره أحد المسربين المشهورين، سيشتمل نظام الكاميرا بالهاتف على عدسة تركيز للصورة 3.2x وعدسة تليفوتوغرافي بتقريب بصري 5x.

وتستعد شاومي للدخول في سباق الهواتف القابلة للطي بأربع كاميرات خلفية، على غرار النهج الذي تتبعه شركتي فيفو وهواوي، وسيأتي هاتف Xiaomi MIX Fold 3 بإعداد كاميرا مشابه يتضمن كاميرتين للتصوير عن بعد، إحداهما بها عدسة منظار، واثنين من الكاميرات ذات الزاوية العريضة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الزوايا.

مواصفات هاتف Xiaomi MIX Fold 3

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيدعم هاتف Xiaomi MIX Fold 3 الشحن السريع بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات، وإضافة شاومي مفصلة جديدة مقاومة لقطرات الماء، كما تساهم في جعل تصميم الهاتف نحيف وخفيف الوزن.

وقد حصل هاتف شاومي المرتقب على شهادة جودة من وكالة 3C الصينية، والذي يحمل رقم الموديل 2308CPXD0C، ويحتوي على شاحن MDY-12-EF يدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مما يتماشى مع الميزات المتوقعة لمواصفات هاتف MIX Fold 3 القابل للطي المنتظر.

وبخلاف ذلك، حصل هاتف شاومي Xiaomi MIX Fold 3 أيضا على شهادة MIIT، والتي تشير إلى أنه جهاز يعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، وسيدعم تقنية eMBB بالإضافة إلى اتصال شبكات 4G و 3G و 2G.

وكشف المدون التقني Kacper Skrzypek، عن ميزة جديدة تسمى Hover Mode، وهو وضع التمرير الذي يمكن للمستخدمين استخدامه لتشغيل الجهاز باستخدام جزء من الشاشة غير المطوية، ويوفر هذا الوضع عددا من الميزات، بما في ذلك التحكم في تشغيل الوسائط، والانزلاق للتكبير وتغيير السطوع أو الصوت بنقرة مزدوجة بسيطة.