انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لقسم المخ والأعصاب بطب بنين الأزهر بالقاهرة غدًا

تنطلق فاعليات المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظمه قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة غدًا الخميس الموافق 3 من أغسطس الجاري؛ صرح بذلك الدكتور حسان جاد، رئيس قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين القاهرة رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي التاسع للقسم يقام برعاية كريمة من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

انطلاق فاعليات المؤتمر التاسع لقسم طب المخ والأعصاب بطب بنين الأزهر بالقاهرة غدًا

من جانب آخر، أوضح الدكتور وائل عثمان، أستاذ طب المخ والأعصاب سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب المخ والأعصاب يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وقسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بدمياط، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد بدعم كبير من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأضاف الدكتور وائل عثمان، سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يتناول الجديد والحديث في مجال تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب، وذلك على مدار أسبوع كامل من ورش العمل التدريبية المختلفة، لافتا إلى أن المؤتمر السنوي التاسع للقسم سبقه عقد عديد من ورش العمل التدريبية التي تتناول الجديد في فسيولوجيا الأعصاب، والقسطرة التداخلية وأمراض الأوعية الدماغية، وأعصاب الأطفال، والحركات اللإرادية، والصرع والتصلب المتعدد، وأمراض الجهاز العصبي المناعية، التي عقدت بمستشفى الحسين الجامعي؛ وذلك لتدريب وتأهيل شباب الأطباء على كل ما هو جديد وحديث في مجال طب المخ والأعصاب.

وأضاف سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر السنوي التاسع يتضمن جلسات علمية يشارك فيها أساتذة طب المخ والأعصاب بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركة أساتذة طب المخ والأعصاب بكليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء المخ والأعصاب بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بجانب مشاركة أطباء مستشفيات وزارة الصحة والتامين الصحي.