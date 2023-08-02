عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لقسم المخ والأعصاب بطب بنين الأزهر بالقاهرة غدًا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تنطلق فاعليات المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظمه قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة غدًا الخميس الموافق 3 من أغسطس الجاري؛ صرح بذلك الدكتور حسان جاد، رئيس قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين القاهرة رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي التاسع للقسم يقام برعاية كريمة من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

انطلاق فاعليات المؤتمر التاسع لقسم طب المخ والأعصاب بطب بنين الأزهر بالقاهرة غدًا

من جانب آخر، أوضح الدكتور وائل عثمان، أستاذ طب المخ والأعصاب سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب المخ والأعصاب يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وقسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بدمياط، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد بدعم كبير من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

للعام الثالث.. مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الهندسة لفوزها بجائزة التميز الدولي

مجلس جامعة الأزهر يكرم نائب الوجه البحري وعمداء الكليات لبلوغهم السن القانونية


وأضاف الدكتور وائل عثمان، سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يتناول الجديد والحديث في مجال تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب، وذلك على مدار أسبوع كامل من ورش العمل التدريبية المختلفة، لافتا إلى أن المؤتمر السنوي التاسع للقسم سبقه عقد عديد من ورش العمل التدريبية التي تتناول الجديد في فسيولوجيا الأعصاب، والقسطرة التداخلية وأمراض الأوعية الدماغية، وأعصاب الأطفال، والحركات اللإرادية، والصرع والتصلب المتعدد، وأمراض الجهاز العصبي المناعية، التي عقدت بمستشفى الحسين الجامعي؛ وذلك لتدريب وتأهيل شباب الأطباء على كل ما هو جديد وحديث في مجال طب المخ والأعصاب.

وأضاف سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر السنوي التاسع يتضمن جلسات علمية يشارك فيها أساتذة طب المخ والأعصاب بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركة أساتذة طب المخ والأعصاب بكليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء المخ والأعصاب بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بجانب مشاركة أطباء مستشفيات وزارة الصحة والتامين الصحي.

جامعة الأزهر طب المخ والأعصاب كلية طب بنين كلية الدراسات العليا والبحوث شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خلال ملتقى شبهات وردود.. الجامع الأزهر يستنكر إحراق الكتب المقدسة

الكلام في الدين بيعلي الريتش.. "حسن البخاري" يكشف خطورة تصدر غير المتخصصين للفتوى

مرصد الأزهر يحذر من انتشار داعش في أمريكا اللاتينية

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. صور

هل الأم ملزمة برضاعة ولدها في الإسلام؟ دار الإفتاء تحذر من زعزعة الثوابت

دعاء الحر الشديد وما يقال لرفع البلاء؟.. كلمات تخفف غليان الجو

رمضان عبد المعز: كنت أدرس الكيمياء وقدر الله أن أكون شيخا

على جمعة يكشف عن فريقين ضلا طريقهما في طاعة الله

ترشيحاتنا

السد القطري يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

تكفيها عند اندلاع حرب.. إسرائيل تحصل على كمية ضخمة من القذائف المتطورة

الهلال السعودي يطيح بالوداد المغربي من بطولة الأندية العربية

تدمير أمريكا بالكامل .. ذعر في واشنطن بسبب نهاية رهيبة لحرب أوكرانيا

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

صدمة للجمهور.. 3 لاعبين خارج صفوف الأهلي عقب مباراة المصري

بعد إعلان ارتباطها.. صور أثارت الجدل لـ ندى الكامل قبل وبعد عمليات التجميل

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ