عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علشان توفري أكتر .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

الحلاوة الطحينيه
الحلاوة الطحينيه

الحلاوة الطحينية من المصادر الغذائية الغنيّة بالبروتين والألياف والكثير من المعادن والفيتامينات، فهي تتكون من بذور السمسم المطحونة بعد تحميصها، كما أن الحلاوة الطحينية غنيّة بعنصر السيلينيوم المضاد للأكسدة، كما تحتوي على مادة السمسول التي لها دور في مكافحة السرطان.

وهي محببة لدى الأطفال والكبار، وتمتاز بطعمٍ حلو المذاق لاحتوائها على السُّكر، ويمكن إعداد الحلاوة الطحينية بالمنزل بكلّ سهولة وأكثر أماناً، لنتعرف معاً على طريقة عملها بالمنزل بكل سهولة..

طريقة عمل الحلاوة الطحينية:

المكونات:

كوبان من السكر البودرة.
كوبان من الحليب البودرة.
كوبان من الطحينة السائلة.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكسرات محمصة.

طريقة التحضير:

يتم الخلط ما بين كل من السكر والحليب والفانيليا معاً جيداً.
تضاف الطحينة السائلة إلى الخليط تدريجياً، ويتم التقليب والعجن جيداً إلى الحصول على العجينة المتماسكة.

يوضع الخليط في الحافظة البلاستيكية المستطيلة.

يتم الضغط على الحلاوة الطحينية جيداً ويتم تزيينها بالمكسرات، والضغط عليها جيداً.
توضع الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريباً، ثم تخرج من الثلاجة، وتقدم .

الحلاوة الطحينية السمسم المطحون طريقة عمل الحلاوة مكافحة السرطان المعادن والفيتامينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

موضوعات متعلقة

طعام شهير.. علاج طبيعي لأمراض القلب والغدة الدرقية

بعد تحذير وزارة الصحة.. نصائح للأمهات: الرضاعة الطبيعية تحميكي من مرض خطير

التخلص من رائحة العرق بـ 3 طرق طبيعية مذهلة

أخطاء شائعة نرتكبها أثناء شحن الموبايل قد تسبب كوارث

يعشقها الأطفال.. أسرع وصفة لعمل كوكيز الشوكولاتة

عيش أجواء البحر ..طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني في المنزل

اللعب مع الأطفال يحميك من مرض خطير لن تتوقعه

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة صحية

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ