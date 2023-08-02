علشان توفري أكتر .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

الحلاوة الطحينية من المصادر الغذائية الغنيّة بالبروتين والألياف والكثير من المعادن والفيتامينات، فهي تتكون من بذور السمسم المطحونة بعد تحميصها، كما أن الحلاوة الطحينية غنيّة بعنصر السيلينيوم المضاد للأكسدة، كما تحتوي على مادة السمسول التي لها دور في مكافحة السرطان.

وهي محببة لدى الأطفال والكبار، وتمتاز بطعمٍ حلو المذاق لاحتوائها على السُّكر، ويمكن إعداد الحلاوة الطحينية بالمنزل بكلّ سهولة وأكثر أماناً، لنتعرف معاً على طريقة عملها بالمنزل بكل سهولة..

طريقة عمل الحلاوة الطحينية:

المكونات:

كوبان من السكر البودرة.

كوبان من الحليب البودرة.

كوبان من الطحينة السائلة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات محمصة.

طريقة التحضير:

يتم الخلط ما بين كل من السكر والحليب والفانيليا معاً جيداً.

تضاف الطحينة السائلة إلى الخليط تدريجياً، ويتم التقليب والعجن جيداً إلى الحصول على العجينة المتماسكة.

يوضع الخليط في الحافظة البلاستيكية المستطيلة.

يتم الضغط على الحلاوة الطحينية جيداً ويتم تزيينها بالمكسرات، والضغط عليها جيداً.

توضع الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريباً، ثم تخرج من الثلاجة، وتقدم .