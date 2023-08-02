اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية | البورصات المصرية والسعودية والتونسية تغلق بـ تراجع

البورصة المصرية تغلق على تراجع

بورصة قطر تنخفض 1.120%

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تراجع

بورصة السعودية تغلق على انخفاض

شهدت أسواق المال العربية تراجعا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 2-8-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، السعودية، الكويت، البحرين، تونس، و قطر على انخفاض.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 1.183 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 3.1 مليارات جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" انخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% مسجلاً 17455.6 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.89% ليصل إلى 3505.13 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86%، منهيًا التعاملات عند مستوى 5171.7 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 157.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11478.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، والباحة، ونسيج، وتوبي، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: والتموين، والمراعي، والتعاونية، وسدافكو، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و7.95%.



فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والباحة، وشمس، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 153.47 نقطة ليقفل عند مستوى 24561.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.



مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,988.48 نقطة بانخفاض وقدره 3.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 777.20 بانخفاض وقدره 2.36 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و150 ألفا و290 سهما بقيمة إجمالية قدرها 854 ألفا و574 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.



بورصة قطر تغلق على تراجع

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بـ 124.640 نقطة، أي بنسبة 1.120 في المئة، ليهبط إلى مستوى 10 آلاف و983.360 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال الجلسة تداول 199 مليونا و352 ألفا و843 سهما، بقيمة 438 مليونا و978 ألفا و418.212 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و906 صفقات في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 41.09 نقطة ليصل إلى مستوى 7188.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.57 %.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم تداول 241.3 مليون سهم عبر 13516 صفقة نقدية بقيمة 48.7 مليون دينار كويتي (148.5 مليون دولار).



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 4.33 نقاط ليصل إلى مستوى 5604.87 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.08 % من خلال تداول 143.18 مليون سهم عبر 4833 صفقة نقدية بقيمة 10.5 ملايين دينار (31.8 مليون دولار).



كما انخفض مؤشر السوق الأول 55.39 نقطة ليصل إلى مستوى 7979.79 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.69 % من خلال تداول 98.18 مليون سهم عبر 8683 صفقة بقيمة 38.19 مليون دينار (116.4 مليون دولار).



وفي موازاة ذلك نزل مؤشر (رئيسي 50) بنحو 20.9 نقطة ليصل إلى مستوى 5549.75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 % من خلال تداول 110.8 ملايين سهم عبر 3573 صفقة نقدية بقيمة 8.9 ملايين دينار (27.14 مليون دولار).

بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.31 بالمئة، ليصل عند 8965.22 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 1.477 مليون دينار تونسي أي بنحو 478 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

