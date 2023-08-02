الصلح تم على الهواء.. آخر تطورات أزمة حسين الشحات والشيبي

علق أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موقفه من أزمة محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.



وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء".



أزمة حسين الشحات ضد الشيبي



وأضاف: "أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي، لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب".



واختتم: "أرى أن هناك استغلالا للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا".