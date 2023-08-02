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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قومي المرأة بكفر الشيخ يهنئ الدكتورة آيات شمس لترقيتها أستاذاً للآثار الإسلامية

الدكتورة آيات شمس
الدكتورة آيات شمس

هنأت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وأعضاء وعضوات الفرع، الدكتورة آيات شمس؛ لترقيتها أستاذاً للآثار الإسلامية، متمنين لها دوام التوفيق والسداد والترقي.

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تخرجت الدكتورة آيات شمس الدين، في كلية الآداب جامعة طنطا، في مايو2001م، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة بكلية الآداب في 2002م بجامعة طنطا.

ونالت الدكتورة آيات شمس، درجة الماجستير، ورُقِيت مدرساً مساعداً بكلية الآداب جامعة طنطا، عام 2007م، وحصلت على درجة الدكتوراه، ورُقِيت مدرساً في أكتوبر 2011م، بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وحصلت على درجة أستاذ مساعد في أكتوبر 2016م.

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