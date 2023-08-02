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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحسم الجدل بشأن استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر

النيجر
النيجر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تفكر في استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر.

وقال ميلر، في إفادة صحفية، إن “الجانب الأمريكي يحاول حل هذا الوضع سلميا”.

وأضاف: “نعتقد أنه من مصلحة شعب النيجر إيجاد حل سلمي لهذا الوضع.. هذه هي سياستنا. هذا ما نحاول تحقيقه".

وفي وقت سابق من اليوم، نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الحديث عن إجلاء مواطنيها من النيجر في الوقت الحالي.

قرار عاجل لـ البنك الدولي بشأن عملياته في النيجر

الخارجية الأمريكية تنفي إجلاء مواطينها من النيجر في الوقت الحالي

وقال إن |السفارة في النيجر ستظل مفتوحة ولا حديث عن إجلاء محتمل".

النيجر الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية

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