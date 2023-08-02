أمريكا تحسم الجدل بشأن استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تفكر في استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر.

وقال ميلر، في إفادة صحفية، إن “الجانب الأمريكي يحاول حل هذا الوضع سلميا”.

وأضاف: “نعتقد أنه من مصلحة شعب النيجر إيجاد حل سلمي لهذا الوضع.. هذه هي سياستنا. هذا ما نحاول تحقيقه".

وفي وقت سابق من اليوم، نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الحديث عن إجلاء مواطنيها من النيجر في الوقت الحالي.

وقال إن |السفارة في النيجر ستظل مفتوحة ولا حديث عن إجلاء محتمل".