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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

Tic Tac غرامة كهربا| الدفع أو الإيقاف في انتظار “صفقة القرن”.. وحقيقة التأجيل والتقسيط

غرامة كهربا لنادي
غرامة كهربا لنادي الزمالك

أزمة غرامة كهربا.. تتجه كافة الأنظار لقضية غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقرر سدادها لنادي الزمالك، والمقدرة بمبلغ 2.5 مليون دولار، بما يساوي 73 مليون جنيهًا بخلاف الفوائد.

وتنتهي مهلة محمود عبد المنعم "كهربا" لدفع غرامته لنادي الزمالك اليوم، وفي حالة عدم دفع الغرامة في موعدها، من المقرر انعقاد لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس لاتخاذ قرار بإيقافه لمدة 6 شهور.

 

التأجيل أو الدفع.. غدا موعد الفصل

وكشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، بشرى سارة لجمهور القلعة الحمراء بشأن ملف اللاعب كهربا وتغريمه من نادي الزمالك، وقال محامي كهربا: "جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية اليوم".

وتابع أشرف عبد العزيز، أنه قد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقًا للوائح القانونية المعتبرة، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ "صفقة القرن" وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

 

الأهلي مش هيدفع


وأشار محامي كهربا، أن الأهلي ليس طرفًا في قضية كهربا ولن يدفع دولارًا واحدًا في غرامة الزمالك، وأنه دائمًا متواصل مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة اليوم ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم.

وعقب أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، أن موعد نهاية الغرامة اليوم الخميس، ووجه رسالة إلي جماهير النادي الأهلي بعدم القلق، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه.

 

مخاطرة كبري في إيقاف كهربا

وفي حال انتظار كهربا وعدم دفع الغرامة، سوف يكون هناك مخاطرة كبري لإمكانية إيقافه مرة أخرى لمدة طويلة، ويذكر أن كهربا متوقف بقرار لجنة الانضباط ١٢ مباراة بالإضافة لانتهاء الدوري. 
 
ومع عدم دفع الغرامة، سوف يصدر قرار الفيفا ليكون حاسمًا ولن يتم رفع الإيقاف حتي حال سداده للغرامة، وطلب مسؤولو النادي الأهلي من كهربا سرعة سداد الغرامة خوفا من تعرضه مرة أخري للإيقاف.

 

طلبات لجدولة وتقسيط الغرامة.. والزمالك يرد

وطالب عدد من الإعلاميين الرياضيين بموافقة نادي الزمالك علي تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي، ومنهم الإعلامي أحمد شوبير والذي طلب من إدارة نادي الزمالك بالموافقة علي تقسيط غرامة كهربا لحل الأزمة.

ونال طلب شوبير هجوم كبير من قبل الإعلاميين، وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن هذا الطلب مرفوض تمامًا، ولا يوجد أي نية من قبل مسئولي الزمالك لتقسيط غرامة كهربا المالية، وذلك بسبب رحيل اللاعب عن النادي بشكل سئ.

وتابع مصدر من داخل نادي الزمالك، أن النادي يحتاج الأموال كاملة في الوقت الحالي، ولذلك النادي متمسك بالحصول علي مبلغ الغرامة ولا يوجد تقسيط.

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