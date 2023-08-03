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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحديات البيئية تتصدر جدول الأعمال|انطلاق الاجتماع الوزاري الـ20 للهيئة الإقليمية في الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ اليوم الخميس في مدينة الغردقة أعمال الاجتماع الوزاري الـ20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

و يشارك في هذا الاجتماع وزراء البيئة في مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والصومال.

ويُناقش الاجتماع في جلسته الافتتاحية الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية الراهنة، والتي تشمل قضايا التغيرات المناخية التي تمثل أكبر التحديات التي يواجهها العالم في المستقبل القريب. وبهذا الاعتبار، يتطلب التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، إضافةً إلى تعزيز قدرة الدول النامية على التصدي لتبعات هذه الآثار السلبية التي تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية لهذه الدول. وبالنظر إلى التأثر الأكبر الذي تتعرض له الدول النامية من هذه الظاهرة، فإن التكيف يأتي على رأس أولويات جدول أعمال هذا الاجتماع.

ويأمل المشاركون في هذا الاجتماع الوزاري الـ20 أن تسفر جلساته عن تبادل الخبرات والمعارف وتوصيات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية بشكل فعال ومستدام. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة في هذه المنطقة الحيوية، بهدف الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للأجيال القادمة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدول العربية للعمل البيئي، ويعكس التزامها الجاد في مواجهة التحديات البيئية العالمية والإقليمية، بما يسهم في بناء عالم أكثر استدامة وحماية للبيئة البحرية والموارد الطبيعية.

مدينة الغردقة الاجتماع الوزاري البحر الأحمر خليج عدن

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