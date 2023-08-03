عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي : تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2024 معرض للإلغاء

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد جلال، الناقد الرياضي، كواليس الانتقالات الصيفية في الأندية المصرية، وموقف إقامة كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال جلال خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك سيحصل على 128 ألف دولار من صفقة مصطفى محمد لـ جالاتا سراي، كاشفا أن ميدو جابر انتقل من سيراميكا كليوباترا للمصري، وانتقال إسلام المزين من المصري البورسعيدي لنادي سيراميكا كليوباترا.

وبشأن النادي الأهلي، لفت الناقد الرياضي إلى أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ديفيد سوزا، لكن الأمور المادية تبقى عائقا حتى الآن، لأن هناك مغالاة في المطالب المالية، مما قد يحدث عدم استقرار في «أوضة اللبس» خاصة بين اللاعبين الأجانبي مثل بيرسي تاو وعلي معلول، منوها: هناك لاعبين آخرين مستهدف التعاقد معهم، مع إمكانية عودة صلاح محسن من الإعارة حال عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وبشأن إقامة كأس أمم إفريقيا، تابع جلال قائلا: كأس الأمم الإفريقية قد لا تقام هذه النسخة بسبب عدم انتهاء التجهيزات في ساحل العاج، الأمر الذي قد يسمح للبطولات المصرية بالانتهاء في مواعيدها.

كاس امم افريقيا كأس أمم إفريقيا 2024 أحمد موسى صدى البلد أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

ترشيحاتنا

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

شبانة : رمضان صبحي لا يريد الانتقال للزمالك مطلقا والباب ليس مغلقا في الأهلي

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ