ناقد رياضي : تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2024 معرض للإلغاء

كشف الإعلامي أحمد جلال، الناقد الرياضي، كواليس الانتقالات الصيفية في الأندية المصرية، وموقف إقامة كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال جلال خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك سيحصل على 128 ألف دولار من صفقة مصطفى محمد لـ جالاتا سراي، كاشفا أن ميدو جابر انتقل من سيراميكا كليوباترا للمصري، وانتقال إسلام المزين من المصري البورسعيدي لنادي سيراميكا كليوباترا.

وبشأن النادي الأهلي، لفت الناقد الرياضي إلى أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ديفيد سوزا، لكن الأمور المادية تبقى عائقا حتى الآن، لأن هناك مغالاة في المطالب المالية، مما قد يحدث عدم استقرار في «أوضة اللبس» خاصة بين اللاعبين الأجانبي مثل بيرسي تاو وعلي معلول، منوها: هناك لاعبين آخرين مستهدف التعاقد معهم، مع إمكانية عودة صلاح محسن من الإعارة حال عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وبشأن إقامة كأس أمم إفريقيا، تابع جلال قائلا: كأس الأمم الإفريقية قد لا تقام هذه النسخة بسبب عدم انتهاء التجهيزات في ساحل العاج، الأمر الذي قد يسمح للبطولات المصرية بالانتهاء في مواعيدها.