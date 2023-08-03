شبانة : رمضان صبحي لا يريد الانتقال للزمالك مطلقا والباب ليس مغلقا في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لا يريد الانتقال لنادي الزمالك مطلقا، رغم محاولات مسئولي القلعة البيضاء التعاقد معه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "رمضان يريد العودة إلى الأهلي، وشعرت بأن الباب ليس مغلقًا أمام عودته مستقبلا بعد الحديث بالأمس مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه امكانيات كبيرة، وهناك رغبة داخل الزمالك في ضمه، لكن اللاعب لا يريد اتخاذ تلك الخطوة مطلقا".

وزاد: "إدارة الزمالك تُدرك أن رمضان يحصل على مقابل مالي كبير، وعرضت عليه إمكانية ضمه مع توفير عقود إعلانية من أجل تعويض الفارق المالي في العقد، لكن اللاعب رفض".