شاهد ..حسين الشحات يداعب علي معلول بعد ظهوره بلوك جديد

مازح لاعب الأهلي حسين الشحات علي معلول بعد ظهوره بلوك جديد عبر حسابة بموقع انستجرام.

و نشر صورة له برفقة علي معلول و علق كاتبا: اللوك الجديد حلو يا لولو .

واحتفل نجم الأهلي علي معلول بمرور ٧ سنوات علي وجودة داخل النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك معلول عدة صور جديدة له بالزي الرسمي للأهلي.

وكتب اللاعب: "7سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتدياً قميص نادي القرن الافريقي".

وأكمل: "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية ، ولكن دائماً ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور".

وإختتم: "ستظل دائماً محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى ابذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة. ❤️🦅".