Lava تطلق هاتفا جديدا ميسور التكلفة بمواصفات رائعة

طرحت شركة لافا موبايلز Lava Mobiles، أحدث إصداراتها من هواتفها Yuva في الهند، ويعد Yuva 2 هاتفا ميسور التكلفة يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية، يأتي بثمن بخس بالنظر إلى مواصفات الهاتف التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتمتع هاتف لافا الجديد Lava Yuva 2، ببعض المواصفات المثيرة للاهتمام بما في ذلك شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات Lava Yuva 2

وتتميز شاشة هاتف Lava Yuva 2، بفتحة نتوء على شكل قطرة ماء في الجزء العلوي مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، ويتميز الجزء الخلفي المصنوع من الزجاج بـ كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب وحدة VGA إضافية.

سعر ومواصفات Lava Yuva 2

وينبض بداخل هاتف لافا Yuva 2، معالج ثماني النوأة من نوع Unisoc T606 والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية بدقة تصنيع 12 نانو متر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، ماصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويتميز الهاتف بفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

ويعمل هاتف لافا الجديد Lava Yuva 2، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع ما يصل إلى 10 وات، يتم شحنه عبر منفذ شحن USB-C.

ويتوفر هاتف لافا Yuva 2، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 85 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري)، وهو متاح للشراء عبر شبكة متاجر Lava في الدولة الآسيوية بدءا من اليوم.