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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تصوير بالأقمار الصناعية.. مدير الأمن الوطني الأسبق يرد على فيلم الإخوان عن فض رابعة

اعتصام رابعة
اعتصام رابعة

تستمر جماعة الإخوان الإرهابية في نشر أكاذيبها وبث سمومها وأخبارها الزائفة، في محاولة أخيرة لتشكيل رأي عام عالمي مضلل عبر المعلومات المغلوطة، في مؤمراة رخيصة ويائسة ضد الدولة المصرية، وجاءت المحاولة الأخيرة للجماعة الإرهابية من لندن، حيث أنتجت جماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع المخابرات البريطانية، فيلما مفبركا في ذكرى فض اعتصام رابعة.

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وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية بشتي الطرق، على إثبات أن اعتصام رابعة والنهضة كان سلميا وغير مسلح، في حين تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت حينها، تسلح المتظاهرين في رابعة بالأسلحة الآلية، والقنابل اليدوية، والخرطوش، والمولوتوف، بل واعترف بعض أعضاء الجماعة بعد عملية الفض بأن الاعتصام كان مسلحا بهذه الأسلحة، وإنما أدعت الجماعة سلمية الاعتصام وأسقطت القتلي في محاولة لصنع مظلومية تاريخية أمام العالم.

اعتصام رابعة

فيلم مفبرك عن رابعة

وفي إطار هذه الخطة، نشرت الجماعة الإرهابية منذ أيام فيلما تمثيليا مليء بالأخبار الزائفة والمفبركة عما حدث أثناء فض اعتصام رابعة، وقال الإعلامي أحمد موسى، ردا على هذا الزيف الذي يروج له الفيلم، إنه منذ 10 سنوات تم فض اعتصام رابعة المسلح، الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية، والتي جهزت لحملة لاستهداف الدولة المصرية، بالتعاون مع المخابرات الإنجليزية، وجهزوا حاليا فيلما مفبركا تمثيليا به مشاهد مفبركة عما حدث منذ 10 سنوات.

وأضاف موسى، في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المسئولون عن ترويج الفيلم المفبرك عن اعتصام رابعة المسلح، هم القنوات الإخوانية، وموقع ميدل إيست التابع لجماعة الإخوان، ويديره الإخواني من أصول فلسطينية جمال عون، والذي تولى منصب مدير التخطيط والموارد البشرية في قناة الجزيرة، مشيرا إلى أن هذا الموقع مستمر على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ضد مصر، ويديره الإخواني أسامة جاويش.

الحقيقة مصورة بالأقمار الصناعية

في هذا الصدد، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، ومدير جهاز أمن الدولة الأسبق، فيلم الإخوان حول فض اعتصام رابعة هو مجرد محاولة يائسة منهم لجذب التعاطف، مؤكدا أن الفيلم مليء بالتضليل، فقد صور العالم كله عبر الأقمار الصناعية وجود ممرات آمنة لخروج المتظاهرين، كما تم تصوير بالفيديو أن المسلحين كانوا متواجدين بالميدان، وإنما الجريمة الكبرى هي ترويع سكان المنطقة وتعطيل حياة المواطنين.

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وأضاف علام، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإخوان ليس عندهم ما يقولون، فكل شئ مسجل والحقيقة معلومة بالفعل، مطالبا الإعلام بنشر الفيديوهات الخاصة بعملية الفض، وكيف استخدم الإخوان السلاح ضد قوات الأمن وضد أنفسهم، رغبة في إحداث اشتباك.

اللواء فؤاد علام مدير جهاز الأمن الوطني الأسبق

استخدام المتظاهرين كدروع بشرية

وأوضح أن عناصر الإخوان صعدت فوق أسطح المباني، واستخدموا الناس كدروع بشرية، حتى يدعون أن قوات الأمن استخدم العنف ضدهم، ولكن هذا غير صحيح وأسلوب مكشوف ورخيص من الجماعة الإرهابية التي أفلست.

عناصر الإخوان تعترف بأسلحة رابعة

كان عناصر جماعة الإخوان، قد ردوا على أنفسهم بالفعل، ففي الـ 14 من أغسطس عام 2016، اعترف الإخواني أحمد المغير، المعروف باسم فتى خيرت الشاطر، عبر صفحته على فيسبوك، أن اعتصام رابعة كان مسلحا، ويضم أسلحة آلية وقنابل يدوية، وكتب تحت عنوان "سرية طيبة مول"، إن معظم السلاح في اعتصام رابعة كان تم إخراجه بخيانة، ولم يتبق إلا سلاح سرية طيبة مول، وكانوا جايبينه بفلوسهم الخاصة، ولم يكن لأحد سلطان عليهم، والاعتصام لم يكن بالإمكان فضه نهائيا لو كان السلاح لم يخرج، وعن الشباب في طيبة مول، كانوا مسلحين ومتحصنين في المبني خلف طيبة مول.

اعتصام رابعة

التضحية بـ120 شاب

وأيضا يوم الإثنين 15 أغسطس 2016، استمر المغير في نشر اعترافاته، وقال في مداخلة هاتفية مع هيثم أبوخليل، على قناة الشرق، أن اعتصام رابعة كان مسلحا رغم محاولات الإخوان نفي ذلك، والسلاح كان كافيًا لصد القوات التى جاءت لفض الاعتصام، خاصة أنها كانت كميات كبيرة من السلاح، مؤكدا أن كان شاهدا على وجود سلاح داخل الاعتصام والمسلحين القادرين على صد قوات الجيش، لكن إدارة الاعتصام فضلت أن يكون في 120 قتيل حتى يظهر أمام وسائل الإعلام أن الاعتصام كان سلميا.

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