عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بتقليص تمثيل الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

النائب علاء مصطفى،
النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ

طالب النائب علاء مصطفى بتقليص تمثيل الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ "مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب."، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة "التعليم والبحث العلمي"، من المحور المجتمعي للحوار الوطني.

وقدم "مصطفى" عدة توصيات أهمها الاقتصار في عضوية المجلس الأعلى على الوزراء المعنيين بشكل مباشر مع إمكانية الاستعانة والتواصل مع غيرهم من الوزارات أو الجهات ذات الصلة والتي يمكن أن يكون لها مدخلات هامة تختلف حسب القضية موضع البحث كما أن مشروع القانون أتاح الاستعانة بخبراء متى اقتضت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى أن الخبراء لابد أن يتضمنوا ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى لا يقتصر تشكيل المجلس على خبراء من القطاع الحكومي وحده، وذلك لضمان تنوع وجهات النظر ومناقشة الموضوعات ذات الصلة من الزوايا المختلفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية.

كما أوصى عضو مجلس الشيوخ بضرورة التركيز على سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتأكيد على أنواع التعليم المختلفة سواء ما يدار منها من قبل القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى تعديل الجهة التي يقدم لها التقرير الدوري الشامل لتكون مجلس النواب فقط لأن المجلس يرأسه رئيس مجلس الوزراء ولذلك ليس هناك حاجة لتقديم تقرير دوري له باعتباره متابعًا بشكل دوري لعمل المجلس.

واستكمل "مصطفى" توصياته بضرورة إضافة بنود جديدة لدعم المجلس من تنفيذ مهامه، وأن يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن موارد المجلس الأعلى لابد أن تتكون من ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة، بالإضافة إلى المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، واستكمل بأن أي موارد آخري يصدر بها قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأخيرا أوصى عضو مجلس الشيوخ بضرورة إنشاء للمجلس لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.

النائب علاء مصطفى الوزراء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المحور المجتمعي القطاع الحكومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ