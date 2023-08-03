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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني في انتظار معجزة من العهد القديم

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، اليوم الخميس، إن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من عام لاختراق الدفاعات الروسية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "كتلة السياسة الخارجية الأمريكية، التي بدأت غزو العراق وأفغانستان ذات مرة، تطلب منا التحلي بالصبر في الموقف مع الهجوم الأوكراني المضاد. بعد كل شيء، هذا يستغرق وقتًا - أحيانًا لعقود!”.

وأشارت إلى أن “الهجوم الأخير، الذي ألقت خلاله أوكرانيا تعزيزات بآلاف المقاتلين المدربين من الغرب لاختراق الجبهة الجنوبية، اتضح أنه تقدم لمئات الأمتار فقط”.

معجزة شق البحر الأحمر

واضافت: "لقد قمنا بالفعل بتحويل أكثر من مائة مليار دولار لأوكرانيا، ولكن يكفي فقط انتظار طائرات بدون طيار جديدة ونشغل مئات الملايين الأخرى، مثل الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي بدأ منذ شهرين، سيذهب فجأة كالساعة، سينشق العدو مثل البحر الأحمر في العهد القديم”.

روسيا أوكرانيا الدفاعات الروسية

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